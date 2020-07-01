Италия

Итальянский клуб находится в поисках вариантов для усиления состава.

Полузащитники Хуан Итурбе и Джон Оби Микель попали в сферу интересов Беневенто, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Беневентво гарантировал выход в Серию А и теперь планирует укрепить состав перед началом следующего сезона. Клуб уже обратился к представителям обоих футболистов, чтобы обсудить возможные детали сотрудничества.

Итурбе и Оби Микель находятся в статусе свободных агентов после того, как покинули соответственно Пачуку и Трабзонспор.

Ранее сообщалось, что Бенвенто рассматривает возможность подписания Камила Глика и Андре Шюррле.