Итальянский клуб находится в поисках вариантов для усиления состава.
Хуан Итурбе, Getty Images
01 июля 2020, 09:35
Полузащитники Хуан Итурбе и Джон Оби Микель попали в сферу интересов Беневенто, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Беневентво гарантировал выход в Серию А и теперь планирует укрепить состав перед началом следующего сезона. Клуб уже обратился к представителям обоих футболистов, чтобы обсудить возможные детали сотрудничества.
Итурбе и Оби Микель находятся в статусе свободных агентов после того, как покинули соответственно Пачуку и Трабзонспор.
Ранее сообщалось, что Бенвенто рассматривает возможность подписания Камила Глика и Андре Шюррле.