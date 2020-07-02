Италия

Ганский полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Атлетико хочет подписать нападающего Наполи Аркадиуша Милика, однако неаполитанцы требуют за него 40 млн евро. Чтобы купить поляка, Атлетико придется продавать своих игроков или же включить в сделку центрального полузащитника Томаса Партея, сообщает AS.

Ганец мог бы заменить в полузащите Наполи бразильца Аллана, который в ближайшее трансферное окно может уехать из Неаполя.

Однако главным претендентом на Томаса называют Арсенал. Предположительно, "канониры" предлагают ему зарплату в три раза той, которую он получает в Мадриде. Наполи вряд ли сможет платить столько же.

Что касается Аркадиуша Милика, то с ним якобы также контактирует Ювентус. Однако пока что Наполи не получал официальных предложений по нападающему.