Италия

Главный тренер бергамасков прокомментировал матч против Наполи.

Аталанта уверенно обыграла Наполи в минувшем туре чемпионата Италии и существенно укрепила свои позиции.

Джан Пьеро Гасперини остался доволен своей командой и отметил важность чемпионата для получения путевки в Лигу чемпионов.

"Единственный большой шанс у Наполи был в конце матча у Фабиана. Это была игра, которая показывает, что мы можем хорошо защищаться, даже если мы играем ниже.

Гомес? Сегодня он был особенно хорош во всем. И он, и Пашалич хорошо располагались и позволили нашей обороне занять отличную позицию.

Самое главное — это чемпионат, чтобы гарантировать место в Лиге чемпионов в следующем году", — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Наполи.