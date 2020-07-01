Италия

Главный тренер бергамасков высказался перед игрой с Наполи.

Аталанта в 29 туре Серии А отправится в гости Наполи. Джан Пьеро Гасперини отдал должное неаполитанцам.

"Настроение хорошее, мы начали с трех побед, но мы должны делать перезагрузку перед каждой игрой и начинать с нуля.

Наполи? Это отличная команда, и их спад был немного странным. В начале сезона думал, что они будут бороться за титул с Лацио и Интером. У них были некоторые проблемы, но теперь они выходят на успешную полосу.

Кто отсутствует? Малиновский отстранен, и у нас есть некоторые проблемы с Паломино, но остальные должны быть готовы", — приводит слова Гасперини официальный сайт Аталанты.

Матч Аталанта — Наполи начнется в четверг, 2 июля, в 20:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.