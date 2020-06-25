Италия

Итальянский специалист прокомментировал поединок против Лацио.

Джан Пьеро Гасперини проводил матч с Лацио на трибунах, но считает, что его команда в нем не нуждается.

"На трибунах трудно, так как вы не можете вмешиваться даже в такие мелочи, как консультирование своих игроков.

У меня сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер! Они точно знают, что делать, и все, что нужно, — это жест или слово, чтобы заставить их действовать", — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Лацио.