Чилийский полузащитник продолжит выступать под руководством Конте.
Алексис Санчес, getty images
01 июля 2020, 19:30
Манчестер Юнайтед согласился продлить арендное соглашение Алексиса Санчеса в Интере, сообщает Sky Italia.
Источник утверждает, что чилийский вингер завершит чемпионат в стане "нерадзурри", но в Лиге Европы за итальянскую команду не сыграет.
В этом сезоне Санчес провел 19 поединков в футболке Интера, забив гол и сделав четыре результативные передачи.
Напомним, что после завершения текущего соглашения с Манчестер Юнайтед Санчес может вернуться в Чили.