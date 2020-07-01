Италия

Чилийский полузащитник продолжит выступать под руководством Конте.

Манчестер Юнайтед согласился продлить арендное соглашение Алексиса Санчеса в Интере, сообщает Sky Italia.

Источник утверждает, что чилийский вингер завершит чемпионат в стане "нерадзурри", но в Лиге Европы за итальянскую команду не сыграет.

В этом сезоне Санчес провел 19 поединков в футболке Интера, забив гол и сделав четыре результативные передачи.

Напомним, что после завершения текущего соглашения с Манчестер Юнайтед Санчес может вернуться в Чили.