Италия

Нападающий Ромы может перебраться в Турин.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри хочет заполучить нового "девятого номера" в команду, поскольку Гонсало Игуаин может покинуть клуб в ближайшее межсезонье. Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что туринцы заинтересованы в капитане Ромы Эдине Джеко.

Сарри давно является поклонником таланта боснийца. Он хотел подписать его, еще будучи тренером Челси в прошлом сезоне.

Рома испытывает финансовые трудности, поэтому уход высокооплачиваемого форварда был бы полезен для ее бюджета. В то же время, "волки" ведут переговоры с ныне свободным агентом Эдинсоном Кавани. Уругваец мог бы заменить Джеко, однако вряд ли его зарплата будет скромной.

Эдин Джеко, которому в марте исполнилось 34, забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах во всех турнирах в этом сезоне.