Нападающий Ромы может перебраться в Турин.
Эдин Джеко, Getty Images
04 июля 2020, 13:42
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри хочет заполучить нового "девятого номера" в команду, поскольку Гонсало Игуаин может покинуть клуб в ближайшее межсезонье. Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что туринцы заинтересованы в капитане Ромы Эдине Джеко.
Сарри давно является поклонником таланта боснийца. Он хотел подписать его, еще будучи тренером Челси в прошлом сезоне.
Рома испытывает финансовые трудности, поэтому уход высокооплачиваемого форварда был бы полезен для ее бюджета. В то же время, "волки" ведут переговоры с ныне свободным агентом Эдинсоном Кавани. Уругваец мог бы заменить Джеко, однако вряд ли его зарплата будет скромной.
Эдин Джеко, которому в марте исполнилось 34, забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах во всех турнирах в этом сезоне.