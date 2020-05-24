Италия

Похоже, дни аргентинца в Турине сочтены.

По окончании сезона-2019/20 Ювентус может расстаться с Гонсало Игуаином за 18 миллионов евро — сообщает Tutto Juve.

В 2016 году Ювентус заплатил за переход Гонсало из Наполи 90 миллионов. В составе "бьянконери" Игуаин провел 139 матчей во всех турнирах и забил 63 мяча.

Его нынешний контракт с Юве истекает летом 2021 года, и во время карантина аргентинец заявил, что не хочет возвращаться в Италию.

32-летнего голеадора хотят видеть в своем составе Ривер Плейт, где он начинал карьеру, и ряд клубов из Англии и МЛС.