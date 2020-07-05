Подопечные Стефано Пьоли одержали важную победу над Лацио (3:0), которая сыграла на руку лидирующему Ювентусу.
милан разгромил лацио, getty images
05 июля 2020, 00:38
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лацио — Милан 0:3
Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59
Лацио: Стракоша — Габаррон, Ачерби, Раду (Вавро, 56) — Лаццари, Милинкович-Савич (Дж. Андерсон, 67), Лейва (Адеканье, 46), Пароло, Хони (Лукаку, 55) — Луис Альберто, Корреа (Катальди, 64)
Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 72), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье (Билья, 86), Беннасер — Салемакерс, Бонавентура (Крунич, 71), Чалханоглу (Пакета, 38) — Ибрагимович (Ребич, 46)
Предупреждения: Лукаку — Пакета