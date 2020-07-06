Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Парма - Фиорентина, Getty Images
06 июля 2020, 08:18
В поединке 30-го тура итальянской Серии А Парма сошлась в противостоянии с Фиорентиной.
Двух голов "фиалок" в первой половине встречи оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить себе гостевую победу со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор матча Парма — Фиорентина:
Парма – Фиорентина 1:2
Голы: Куцка, 50 (с пенальти) – Пульгар, 19, 31 (оба – с пенальти)
Парма: Сепе, Гальоло (Пеццелла, 74), Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Кулусевски (Силигарди, 82), Бругман (Грасси, 74), Карамо (Корнелиус, 46), Куртич, Жервиньо (Спрокати, 86), Куцка
Фиорентина: Терраччано, Далберт (Соттиль, 86), Игор Жулио, Пеццелья, Венути (Лирола, 46), Бенасси (Кастровилли, 45), Пульгар, Рибери (Кьеза, 66), Данкан, Миленкович, Кутроне (Чеккерини, 87)
Предупреждения: Венути, Бругман, Кулусевски, Куцка, Пеццелья, Игор Жулио, Миленкович, Кутроне, Куртич, Соттиль.