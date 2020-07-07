Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

Специалисты компании оценивают шансы Ювентуса выше в противостоянии с Миланом. Коэффициент на победу "орлов" составляет 2,14.

Второй по вероятности исход – победа Милана с коэффициентом 3,6. Ничья кажется чуть менее вероятной – 3,4.

Весьма привлекательный коэффициент компания Parimatch предлагает на гол Криштиану Роналду — 2,25.

Вы можете следить за ходом матча и комментировать игру Милан — Ювентус в текстовой онлайн-трансляции Football.ua. Встреча начнется в 22.45.