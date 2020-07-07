Защитники Ромы Крис Смоллинг и Давиде Сантон оказались в лазарете команды.
Крис Смоллинг и Давиде Сантон, Getty Images
07 июля 2020, 18:30
Мышечные травмы Криса Смоллинга и Давиде Сантона не позволят им сыграть в ближайших матчах Ромы — сообщает Football Italia.
Защитники "джаллоросси" пропустят от семи до десяти дней, то есть не смогут помочь Роме в поединках против Пармы, Брешии, Вероны и, возможно, Интера.
В нынешнем сезоне Смоллинг провел 25 матчей в Серии А (2 гола), а Сантон — 14 поединков (0).