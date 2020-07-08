Италия

Сергей Шевченко — о проблемах экс-тренера Шахтёра в Италии.

Рома в кризисе: три поражения кряду, шесть – в девяти последних матчах. Команда уступила не только равным соперникам вроде Милана или Наполи, но и куда более скромному Удинезе. Задача попасть в зону Лиги чемпионов, столь реальная ещё в январе, теперь выглядит недостижимой – Аталанта после возобновления чемпионата играет великолепно. Хуже того, "джаллоросси" такими темпами могут даже не попасть в Лигу Европы. Заметим, что проблемы начались не сегодня. Если учитывать в таблице Серии А лишь матчи, сыгранные в 2020 году, то Рома будет занимать, страшно подумать, 15-е место.

Что происходит с командой? Почему Фонсека, неплохо стартовавший в Риме, не может исправить положение? Насколько в принципе виноват главный тренер? Причин этих неудач – масса, как объективных, так и субъективных.

Обстоятельства

Финансовые проблемы клуба

Бюджет Ромы куда более проблемный, чем у остальных итальянских топ-клубов. Высокие зарплаты, суммарно уступающие только Ювентусу с Интером, и неучастие римлян в Лиге чемпионов привели к серьёзным убыткам – потери клуба за полгода составили 87 млн евро, а за весь сезон предположительно набежит минус 110 млн. Всё должно было в корне измениться с приходом нового владельца, но сделка по продаже Ромы американскому миллиардеру Дэну Фридкину сорвалась. Как итог, Рома на сегодня не выглядит стабильным проектом с явной перспективой развития. Столь шаткое положение определённо влияет на настрой футболистов.

Перестановки в менеджменте

Нестабильны и дела в руководстве клуба. Летом прошлого года вместе с Фонсекой приходил спортивный директор Джанлука Петраки, отвечавший за кадровую перестройку. Уже по ходу сезона к Петраки возникали претензии, в том числе из-за его излишне резких высказываний в прессе. Под занавес локдауна громыхнуло: Петраки публично выразил недовольство подготовкой команды во время карантина, после чего был отстранён от работы, хотя реальная причина, судя по всему, в разногласиях с владельцем насчёт трансферной политики. Заметим, что к Фонсеке у Джеймса Паллотты претензий куда меньше – напротив, он всячески поддерживает тренера. Однако, уход одной из ключевых фигур в канун возобновления чемпионата смотрится не очень презентабельно (в отличие от имиджа самого Петраки).

Давление болельщиков и прессы

Вот от кого не сбежишь, тренируя самый популярный клуб столицы Италии. Ожидания от Ромы всегда запредельные, тем более если совсем недавно команда занимала второе место в чемпионате и выходила в четвертьфинал ЛЧ. От фанатов в основном достаётся Паллотте – ультрас "джаллоросси" уже несколько лет мечтают избавиться от итало-американского владельца и регулярно устраивают акции протеста. Журналисты давят на всех, ежедневно подвергая критике любое решение главного тренера. Характерный совет Фонсеке дал Фабио Капелло, порекомендовавший ему не слушать римское радио – мол, там хвалят, только если всё в порядке, а с первыми проблемами начинается сущий ад. Впрочем, Паулу осознавал, куда шёл.

Травмы игроков

Больная во всех смыслах тема для Ромы. По ходу сезона клубный лазарет постоянно был заполнен. Достаточно вспомнить, что из-за потерь в центр обороны приходилось ставить таких оригинальных персонажей, как Четин (осенью) и Ибаньес (сейчас). Совсем зачах из-за травм Перотти. Немало пропустил Мхитарян – один из немногих, к кому не было претензий. Наконец, травма Дзаньоло, полученная 12 января, и от которой Николо восстановился только сейчас. Дзаньоло стал одним из ведущих игроков команды, и последовавшая серия неудач – в том числе следствие его потери.

Вина Фонсеки

Кадровые ошибки

Переходим к субъективным причинам, одна из которых – неверные кадровые решения. Обойма у Ромы внушительная, игроков хватает на два состава, что вроде бы давало ей преимущество в насыщенном летнем графике. В итоге, наоборот, Фонсека перемудрил с ротацией. Домашние 0:2 с Удинезе – следствие излишне резервной формации, когда с первых минут вышли Калинич, Перотти, Бруно Перес и Карлес Перес. Тут и пять замен не спасут. La Gazzetta dello Sport назвала такой выбор основы "суицидальным", а Фонсека в следующем туре выпустил с первых минут десять (!) новых игроков.

Тактические эксперименты

Дважды за сезон Фонсека внезапно перестраивал команду на игру в три центральных защитника. Такой манёвр однажды сработал в Шахтёре, когда "горняки" обыграли Хоффенхайм, но на итальянской земле оба раза случились неудачи – речь о домашней игре с Аталантой в сентябре (0:2) и недавнем матче против Наполи (1:2). Можно заметить, что результат встречи на Сан-Паоло не так уж плох, но очень уж блекло выглядела игра Ромы. "Джаллоросси" напоминали глубоко провинциальную команду, играющую строго на отбой и создающую моменты лишь благодаря редким индивидуальным озарениям.

Физическая форма

Именно физическую готовность Ромы критиковал в июне Петраки. После игры с Миланом (0:2), когда "россонери" забили на 76-й и 89-й минутах, об этом заговорил и Фонсека. Есть статистические выкладки, согласно которым Рома не прибавляет во вторых таймах, что обычно присуще лидерам дивизиона. Впрочем, есть масса оговорок: в матче против Сампдории римляне добыли волевую победу, да и с Наполи лучше заиграли после перерыва. "Физика", безусловно, влияет на результаты, но вряд ли это главная причина неудач Ромы

Менталитет

Игроки не могут должным образом отреагировать на негативную серию, а Фонсека, похоже, не в силах до них достучаться. Защитникам из матча в матч не хватает концентрации – достаточно вспомнить ошибки Смоллинга, который был примером надёжности в первом круге. Если бы не сэйвы вратарей (как Миранте, так и Пау Лопеса), Рома пропустила бы значительно больше. Порой команда не может включиться в игру с первых минут – тут характерен ещё докарантинный матч против Сассуоло, когда соперник забил три мяча к 26-й минуте. Есть и проблемы с дисциплиной – тут вспоминаем удаление Перотти, поломавшее всю игру с Удинезе. Игроки Ромы в целом получают слишком много карточек: 83 жёлтых и 7 красных (для сравнения, у Аталанты 64 и 2). Словом, тут действительно беда.

Вывод

Год назад мы предупреждали, что легко Фонсеке не будет. Рома с её страстями и подковёрной борьбой – это не тихая гавань Браги и не льготные условия Шахтёра. Паулу какое-то время справлялся за счёт работавшей тактической модели, пока не вмешались обстоятельства, которые необходимо было преодолевать. Похоже, такой формат не для Фонсеки. Чинить сломавшуюся машину по ходу сезона оказалось неудобной для него задачей, а метания с расстановкой и составом лишь усугубляют положение команды.

Что бы ни говорил Паллотта, Фонсека на грани увольнения. СМИ вовсю обсуждают кандидатуру преемника – наступили времена, когда в Риме ностальгируют по Лучано Спаллетти. Мизерный шанс Паулу сохранить место выглядит примерно так: Рома выигрывает два ближайших матча у Пармы и Брешия, более-менее достойно завершает сезон, и Паллотта, учитывая финансовые обстоятельства (здесь они могут сыграть на руку Фонсеке, Роме сейчас не до приглашения нового именитого тренера), оставляет его до августа, с прицелом на Лигу Европы, где римлянам придётся ни много ни мало выигрывать турнир, чтобы попасть в вожделенную ЛЧ.