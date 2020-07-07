Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека высказал свой взгляд на причину неудач команды.

По мнению Паулу Фонсеки, игроки Ромы слишком болезненно воспринимают поражения и долго не могут от них отойти.

"Проблема не в квалификации игроков или тренеров, хотя всем нам есть, куда прогрессировать, – сказал тренер Ромы на пресс-конференции перед матчем 31-го тура чемпионата Италии против Пармы. – Мы неудачно начали 2020 год, потом у нас была серия из трех побед, и вот снова провал. Каждое поражение слишком сильно влияет на футболистов, и они потом долго не могут прийти в себя".

"Очень важно, чтобы игроки поняли: поражение — это всего лишь поражение, на котором жизнь не заканчивается. Надо просто готовиться к следующему матчу. Ведь даже в проигранных встречах команда выглядит достойно, поэтому нет повода для паники".

Ближайший матч Рома проведет против Пармы в среду, 8 июля (начало в 22:45 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что на случай увольнения Фонсеки руководство "джаллоросси" уже подготовило ему двух преемников.