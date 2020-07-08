Италия

Вашему вниманию обзор поединка 31-го тура чемпионата Италии.

Милан на своем поле принимал Ювентус в очередном туре Серии А.

Первый тайм обошелся без голов, однако во второй половине встречи гости забили два мяча, после чего были предпосылки к тому, что Милан уже не сможет вернуться в игру.

Тем не менее, "россонери" совершили фантастический камбэк и одолели "бьянконерри".

Обзор матча:

Милан — Ювентус 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пен.), Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 81 — Рабио, 47, Роналду, 53



Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 82), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Леау, 60), Пакета (Чалханоглу, 46), Ребич (Крунич, 82) — Ибрагимович.



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Данило — Бентанкур (Мураторе, 90+4), Пьянич (Рэмси, 70), Рабио (Матюиди, 69) — Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.



Предупреждения: Пакета, Беннасер, Ребич, Конти — Бонуччи.