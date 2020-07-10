Подопечные Антонио Конте сыграли в результативную ничью.
Верона и Интер, фото getty images
10 июля 2020, 00:48
Интер в рамках 31-го тура чемпионата Италии пожаловал в гости к Вероне и не смог добиться победы.
Подопечные Антонио Конте переломили ход поединка в начале второго тайма, но Велозу сравнял счет в конце матча.
Верона — Интер 2:2
Голы: Лазович, 2, Велозу, 86 — Кандрева, 49, Димарко, 55 (в свои ворота)
Верона: Сильвестри — Рахмани, Гюнтер, Кумбулла (Эмперер, 84) — Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Аджапонг, 66) — Пессина, Лазович (Верре, 84) — Степински (Ди Кармине, 54)
Интер: Ханданович — Годин, Шкриниар, Де Врей — Кандрева, Гальярдини, Брозович (Весино, 70), Янг — Борха (Эриксен, 88) — Лукаку (Мартинес, 76), Санчес
Предупреждения: Димарко, Гюнтер, Амрабат — Валеро, Янг