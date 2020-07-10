Защитник плохо показывает себя под руководством Антонио Конте.
Милан Шкриниар, getty images
10 июля 2020, 15:34
Интер пересмотрел свою позицию относительно доступности Милана Шкриниара на трансферном рынке.
Центральный защитник неудачно действует в схеме Антонио Конте с тремя защитниками, а потому "нерадзурри" готовы рассмотреть предложения Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Шкриниар провел 35 поединков в этом сезоне, отметившись двумя результативными передачами.
Напомним, что манчестерские клубы также рассматривают кандидатуру Калиду Кулибали.