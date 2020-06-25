Украина

Защитник Интера не поможет команде в ближайших матчах.

Милан Шкриниар получил дисквалификацию на три игры итальянского первенства, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Центральный защитник понес наказание в виде одного матча за красную карточку в матче с Сассуоло, а также еще два поединка за оскорбление арбитра.

Шкриниар провел 35 поединков в этом сезоне, отметившись двумя результативными передачами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Сассуоло.