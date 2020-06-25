Защитник Интера не поможет команде в ближайших матчах.
Милан Шкриниар, getty images
25 июня 2020, 14:22
Милан Шкриниар получил дисквалификацию на три игры итальянского первенства, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Центральный защитник понес наказание в виде одного матча за красную карточку в матче с Сассуоло, а также еще два поединка за оскорбление арбитра.
Шкриниар провел 35 поединков в этом сезоне, отметившись двумя результативными передачами.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Сассуоло.