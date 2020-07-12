Италия

"Россонери" намерены приобрести норвежского защитника.

Милан продолжает предпринимать попытки подписать защитника Селтика Кристоффера Айера.

Итальянский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и уже начал переговоры по игроку с руководством Селтика. Как сообщает издание The Sunday Post, "россонери" готово предложить за норвежского центрбека 22 миллиона фунтов.

Действующий контракт Айера с Селтиком рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 49 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании нападающего Марио Манджукича.