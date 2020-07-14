Италия

Тренер рассказал о своей работе во главе миланцев.

Главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что у него есть план работы на ближайшие годы, но если он не сработает, то менеджер готов покинуть клуб.

"Меня позвали в Интер на трехлетний проект, чтобы вернуть их туда, где они заслуживают быть. Это неизбежно требует времени. Я приехал сюда большим энтузиазмом. У меня есть вера".

"Я начал трехлетний проект и мой контракт длится три года. После этого, если они хотят продлить мой контракт, я буду счастлив, я знаю, что есть долгий путь".

"Если все довольны работой, которую я выполняю, и я думаю, что это именно так, то, что мне сказали, то почему мы не должны продолжать наш путь. Если в клубе не довольны работой, которую я делаю, я не колеблясь уйду", — сказал Конте Sky Sport Italia.

Напомним, в последнем поединке Серии А Интер в родных стенах сумел добыть волевую победу у Торино.