Италия

О сделке будет официально объявлено в среду, 15 июля.

Милан решил воспользоваться правом выкупа арендованного у Севильи защитника Симона Кьера — сообщает Calciomercato.com.

Опция выкупа истекает в среду, 15 июля, и именно в этот день, если не случится ничего непредвиденного, Милан планирует официально объявить датчанина своим игроком.

Севилья получит за Кьера 3,5 миллиона евро, после чего Симон подпишет с Миланом контракт до лета 2022 года.

В сезоне-2019/20 Кьер провел за Милан 14 матчей в Серии А и 4 поединка в Кубке Италии.