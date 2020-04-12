Италия

Датчанину очень нравится нахождение в стане "россонери".

Симон Кьяер, выступающий за Милан на правах аренды, выразил желание остаться в команде и отдал должное Ибрагимовичу.

"Я мечтаю остаться в Милане, и когда придет время, мы поговорим об этом с клубомЯ все еще работаю, чтобы остаться в Милане, даже если мы не играем. Я стараюсь совершенствоваться не только физически, но и умственно Пиоли сразу вселил в меня уверенность; он много говорил со мной.

Ибрагимович? Златан дает нам много, он великий чемпион, который выиграл почти все. Его присутствия, даже вне поля, достаточно, чтобы изменить ситуацию", — приводит слова Кьяера Football Italia.

Напомним, ранее датчанин сказал, что с переходом в Милан сбылась его мечта.