Италия

Главный тренер Аталанты прокомментировал сверхрезультативную игру команды в нынешнем сезоне.

Аталанта обыграла Брешию (6:2) и теперь идет на втором месте в Серии А, хотя по итогам тура ее могут сместить Лацио и Интер. Визитной карточкой бергамасков является результативный футбол – за 33 тура они забили 93 гола, и это лучший результат за такой отрезок в чемпионате Италии с 1958 года.

"Это здорово, не так ли? Мы забили много голов", — цитирует тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"В прошлом сезоне у нас тоже было много забитых мячей, но в этот раз мы превзошли самих себя. У нас было несколько голевых феерий, но не потому, что мы хотели унизить соперника – дело в тренировке движений, треугольников по всему полю, что приводило к голам".

"Второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Выступления в Лиге Европы, а затем в Лиге чемпионов закалили нас и позволили привыкнуть к новому уровню".

"Мы готовимся к игре с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, но также будем до конца сражаться в чемпионате. Думаю, лучший способ подготовиться к 12 августа – продолжать играть в Серии А с правильным настроем, интенсивностью и фокусом".

В матче против Брешии (6:2) Руслан Малиновский отметился голом и двумя ассистами. Во многом благодаря этому украинец получил максимальную оценку за матч от WhoScored – 10.

Аталанта следующий поединок проведет уже в субботу, на выезде против Вероны. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.