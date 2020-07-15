Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Италии между "богиней" и "ласточками".

Аталанта в 33-м туре Серии А снова продемонстрировала очень результативный футбол, отправив шесть мячей в ворота Брешии и еще дважды позволив забить сопернику – 6:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский непосредственно причастен к половине голов Аталанты: один забил сам и еще дважды ассистировал Марио Пашаличу.

В следующем туре Аталанта сыграет на выезде против Вероны 18 июля, а Брешия на следующий день примет СПАЛ.

Аталанта — Брешия 6:2

Голы: Пашалич, 2, 56, 58, де Роон, 25, Малиновский, 28, Сапата, 30 — Торрегросса, 8, Шпалек, 83



Аталанта: Спортьелло (Росси, 81) — Шутало, Кальдара, Джимсити (Чиборра, 73) — Кастань (Белланова, 73), де Роон, Тамезе, Госенс — Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич — Сапата (Колли, 46).



Брешия: Андреначчи — Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею — Вивиани (Тонали, 57) — Дессена, Бьярнасон — Шпалек — Доннарумма (Айе, 67), Торрегросса (Ндой, 61).