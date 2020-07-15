Италия

Украинский полузащитник удостоился похвалы от авторитетного ресурса.

Руслан Малиновский получил 10 баллов от специализированного портала Whoscored за игру в матче 33-го тура Серии А против Брешии.

Украинский полузащитник отметился результативной передачей на Пашалича уже на 2-й минуте встречи. На 28-й минуте Малиновский отличился голом — сместился в центр с правого фланга и послал мяч в нижний угол дальним ударом. Уже в начале второго тайма украинец снова ассистировал Пашаличу.

Отметим, что хорват тоже получил высокий балл — 9,99 (на картинке оценка округлена), но звание лучшего игрока досталось Малиновскому.

Аталанта добилась победы со счетом 6:2 и вернулась на второе место.