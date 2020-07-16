Италия

Массимо Уголини рассказал о временах, когда Руслан играл за юношеские команды Шахтера.

Руслан Малиновский оказался в центре внимания прессы и болельщиков благодаря своей игре за Аталанту в матче против Брешии (6:2). Руслан отметился в этом поединке голом и двумя ассистами, а также уверенными действиями, за что получил максимальную оценку не только от WhoScored, но и от La Gazzetta dello Sport.

"Малиновский дважды работал с нами в тренировочном лагере. Но ему не повезло, он оба раза заболел. Сначала была температура, а во второй раз – проблемы с мышцами", — рассказал экс-помощник Мирчи Луческу в Шахтере Массимо Уголини TMW Radio.

"И у нас был еще Коваленко на год моложе, который мне очень нравился. Фернандиньо говорил мне, что для него лучше Малиновский. Для меня они оба хороши, хотя Руслан состоялся больше".

Болельщики, комментируя игру Малиновского, назвали его "самым недооцененным игроком в мире".