Руслан Малиновский вышел в основе Аталанты на матч с Брешией, в котором Джан Пьеро Гасперини применил ротацию состава. Несмотря на отсутствие лидеров, бергамаски разгромили соперника 6:2, а Руслан принял в этом очень активное участие. На счету украинца гол и два ассиста на Марио Пашалича, а также очень уверенная игра, что принесло ему максимальную оценку в 10 баллов от WhoScored.

Ведущее издание Италии, La Gazzetta dello Sport, оценило игру Малиновского максимальной своей оценкой – 8 баллов. Кроме того, журналисты не скупились на похвалу Руслану.

"Сумасшедшая левая! Украинец Малиновский, автор гола и двух ассистов на Пашалича, восхитительный игрок. Особенно когда ему удается отправить в цель одну из нескольких своих ракет левой ногой. Очередное великолепное подписание для Аталанты. Ученик Шевы прекрасно взаимодействует с Пашаличем, который благодаря хет-трику в этом матче забил уже девять голов в нынешней Серии А".

"Малиновский проявил себя со своей левой ногой: как обычно, экстраординарно. Продвинулся, прицелился и прошил Андреначчи мощным ударом издали", — пишет Tuttosport.

Болельщики в Твиттере не стеснялись хвалить Руслана. Приводим не все, но самые интересные их посты.

"Да кто такой этот парень, Малиновский, которого Аталанта вытащила из ниоткуда? Я едва помню, чтобы он играл до карантина, а теперь он забивает голы и делает ассисты забавы ради. Состав Аталанты неприглядный, но очень глубокий", — пишет некий Радж Чохан из Англии.

"НАСА, это Малиновский – та вещь, что сейчас осветила всю Италию", — восторженно написал админ страницы с новостями об Аталанте.

В августе Аталанта сыграет с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, и парижанам определенно есть чего бояться, считает болельщик Арсенала Микель: "Малиновский забил два гола пушечными ударами издали менее, чем за неделю. Хорошо воспользовался своими шансами. Бойся, ПСЖ!!!"

"Сила удара Малиновского – это что-то с чем-то. Аталанта просто не может проиграть", — отметил нигериец Окойе.

Пользователь The Gaffa отметил, что "У Малиновского пушечный удар с обеих ног", а Майлз Стейтон добавил ни много ни мало следующее: "Это самый недооцененный игрок в мире. Или один из как минимум".

"Я говорил это и спрошу еще раз: как так получилось, что Руслан Малиновский до 26 лет не играл в топ-5 чемпионатах Европы? Невероятного качества футболист", — задается вопросом Monday Nights Football Club.

"Малиновский – это украинский Кевин Де Брюйне, он умеет хорошенько пробить", — уверен пользователь @CW08__.

"Думаю, Руслан Малиновский – лучший запасной в Серии А. Ни разу не было, чтобы он не впечатлил, когда получает шанс сыграть", — отметил Сэм Брукс.

Некий Робби, который позиционирует себя как фаната Ювентуса, отметил несправедливость трансферной оценки украинца: "Transfermarkt (на который многие молятся) утверждает, что Малиновский стоит 11 млн евро. При том, что был куплен за 13,5. Значит, он подешевел? Ну ок…"

"Малиновский обычные голы не забывает", — подметил склонность украинца к дальним ударам ирландский журналист Конор Клэнси.

"У Руслана наибольший потенциал среди всех нынешних игроков Аталанты", — считает Джонатан Митчелл.

А вот пользователь с ником "Жирный Тотти" сравнил украинца с признанным мастером в Серии А Раджой Наингголаном: "Малиновский напоминает мне Раджу Наингголана в пиковой форме с его дальними ударами. Если честно, это большое преимущество для любой команды иметь игрока с таким ударом".

"Аталанта чертовски хороша, а Малиновский – чудо природы. Что за команда. Что за игрок!"

