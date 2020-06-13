Италия

"Быки" намерены удержать своего лучшего нападающего.

Андреа Белотти готов выслушать предложение Торино, при этом нападающего интересует не только персональный контракт — сообщает Tuttosport.

Белотти давно перерос уровень нынешнего Торино, и ему не нравится, что команда совершенно не способна претендовать на какие-то трофеи. Однако президент "граната" Урбано Каиро намекнул, что намерен собрать конкурентоспособный коллектив, чем и собирается заинтересовать свою главную звезду.

Интерес к Белотти не скрывают Атлетико, Монако, Эвертон, Наполи, Фиорентина, а по слухам, еще и Милан, Манчестер Юнайтед, Вест Хэм и другие.

26-летний нападающий национальной сборной Италии (27 матчей, 9 голов) выступал за Альбинолеффе (41 матч во всех турнирах, 14 голов), Палермо (64, 16) и Торино (179, 85), при этом из командных успехов на его счету лишь победа в Серии В с Палермо.