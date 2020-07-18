Италия

Лишь раз до этого Аталанте удавалось не проигрывать 14 матчей подряд в одном сезоне.

Ничья в матче 34-го тура чемпионата Италии против Вероны позволила Аталанте в очередной раз обновить собственную книгу рекордов.

На счету бергамасков уже 94 забитых мяча в сезоне, чего с "богиней" никогда ранее и близко не случалось.

Кроме того, команда Джан Пьеро Гасперини не знает поражений 14 матчей подряд и повторила клубный рекорд, установленный в сезоне-1988/89.

Аталанта, сыграв вничью, сравнялась по набранным очкам (71) с Интером и отстает от Ювентуса на 6 пунктов, но и Интеру, и Ювентусу еще предстоит провести свои матчи 34-го тура Серии А.