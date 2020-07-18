Италия

Сергей Шевченко — о чемпионской гонке в Италии за пять туров до конца.

Интрига в борьбе за "скудетто" внезапно засияла новыми красками. Пускай Лацио разочаровывающе слаб и не оправдал весенних надежд, зато есть феерическая Аталанта, бьющая рекорды результативности. Не стоит забывать и об Интере, который ещё перед началом сезона выглядел главным конкурентом Ювентуса.

Сами "бьянконери" пока чувствуют себя уверенно, оторвавшись от Интера на шесть очков, а от Аталанты – на семь, но неровная игра туринского гранда вызывает из глубин памяти сезон-1999/00, когда Лацио за восемь туров до конца отставал от Юве на девять очков, но стал-таки чемпионом. Что же рисуется сейчас, за пять туров до финиша?

Форма

Учитываем только матчи, которые состоялись летом после возобновления Серии А.

Ювентус: +4=2-1, 22-11

Интер: +5=2-1, 23-10

Аталанта: +7=1-0, 23-9

Лацио: +2=1-4, 8-12

Катастрофическая игра Лацио сразу бросается в глаза. Команда, вроде бы целенаправленно готовившаяся к возобновлению чемпионата, словно не выдержала статуса борца за чемпионство. Добавим, что обе победы римляне вымучили в матчах с не самыми мощными оппонентами (Торино и Фиорентиной), а неудачные результаты полностью заслужены – даже Удинезе в прошлом туре выглядел ничуть не слабее команды Симоне Индзаги. Увы, при таких раскладах мы не можем считать Лацио претендентом на титул.

На противоположном полюсе – Аталанта, чьё шествие завораживает. Она могла бы пройти этот отрезок вовсе без потерь, но оступилась в лучшем своём матче, против Ювентуса, из-за двух обиднейших пенальти. В целом же подопечные Гасперини мчатся по дистанции, соблюдая принцип "вы нам забьёте, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим". Особо выделим разгром крепкого нынче Сассуоло (4:1) и, конечно, же чудесный "камбэк" в матче с Лацио (3:2). Эти победы придали Аталанте чувство уверенности.

Ювентус тяжеловат. Это ощущалось и во время поединков за Кубок Италии, когда "бьянконери" упустили трофей, невнятно проведя финал. Четыре победных тура в Серии А, казалось, вернули туринцев на привычную колею, но затем система начала барахлить. Парадоксальнее всего, что Ювентус разучился удерживать преимущество. Дважды, против Милана и Сассуоло, команда Маурицио Сарри позволяла соперниками отыгрывать два мяча. Будь Фортуна чуть менее благосклонной, Юве мог вовсе проиграть три матча кряду.

Интеру не хватает стабильности, отсюда и показатели, в целом схожие с ювентийскими. Безбашенные 3:3 против Сассуоло, когда Гальярдини с пары метров ударил в перекладину, сменились матчем против Болоньи, где "нерадзурри" должны были повести 2:0, но не реализовали пенальти, а затем нарвались на кураж молодых болонских гамбийцев. В целом же команда Антонио Конте выглядит свежее, чем в феврале-марте, когда не выдерживала темп из-за усталости и загруженности в нескольких турнирах. Впору кусать локти: если бы не глупые потери очков летом, Интер мог бы дышать Ювентусу в спину.

Состав

Особенно актуальная тема, учитывая плотный график матчей.

На бумаге здесь преимущество у Ювентуса с его впечатляющей скамейкой запасных. Тем не менее, по ряду причин "Старая синьора" не может реализовать свой козырь. Отчасти дело в травмах и дисквалификациях, из-за чего в центре обороны на игру с Миланом возник Ругани, этот ночной кошмар болельщиков Юве. Отчасти – в упёртости Сарри, который в принципе не любитель ротации состава. Удивляет, как он раньше игнорировал Бернардески, а теперь ставит его на каждый матч, хотя Федерико заметно устал. К тому же, ряд ведущих игроков не в лучшей форме. Пьянич ещё может выдать гениальную передачу, но мыслями уже в Барселоне. Роналду внезапно забил прямым ударом со штрафного, но провалил несколько матчей, что для него – нонсенс. Безоговорочно хорош только Дибала, главная надежда ювентийцев в концовке сезона.

Конте в Интере безустанно тасует состав, выставляя наиболее мудрёные сочетания. Зрители матчей Интера чаще обычного видели таких персонажей, как Раноккья, Борха и Бираги. Иной раз удивляло отсутствие вроде бы начавшего давать результат Эриксена, но в целом стратегия понятна: тренер пытается распределить силы ведущих игроков (правда, это не объясняет, почему всякий раз в старте оказывается Гальярдини). Это логично и правильно, но Интер не избежал потерь с более слабыми командами, что понижает шансы догнать-таки Ювентус. Из игроков особого внимания заслуживают латиноамериканские нападающие: Мартинес с переменным успехом отвлекается от слухов насчёт Барселоны, а вот Санчес воспользовался шансом и в последних матчах был лучшим в составе Интера.

Работа Гасперини с составом Аталанты выглядит ювелирной. Скамейка запасных коротковата, зато имеющиеся ресурсы используются на полную. Когда надо, бергамаски выходят стопроцентной основой и гоняют Ювентус. Когда пора отдыхать, на поле появляются Спортьелло (основному вратарю тоже нужна передышка – чем ещё объяснить ляп Хандановича в матче Интер – Торино, если не психологической усталостью?), Шутало и Тамез. Два матча, против Сампдории и Кальяри, "Богиня" выиграла в непривычно прагматичной манере. Против Брешии дублёры уже устроили рок-н-ролл, а Гасперини, пользуясь шансом, доставал из резерва совсем уж молодых и запасных. За это время повысился статус Руслана Малиновского. Он начал получать больше времени, отлично проявил себя с Лацио и Ювентусом, а в матче с Брешией, когда отдыхал Гомес, предстал в роли лидера Аталанты.

Календарь

Самое любопытное. У кого же соперники проще? Лацио указываем здесь, скорее, для проформы, хотя у них-то календарь не самый плохой.

Ювентус: Лацио (д), Удинезе (г), Сампдория (д), Кальяри (г), Рома (д)

Интер: Рома (г), Фиорентина (д), Дженоа (г), Наполи (д), Аталанта (г)

Аталанта: Верона (г), Болонья (д), Милан (г), Парма (г), Интер (д)

Лацио: Ювентус (г), Кальяри (д), Верона (г), Брешия (д), Наполи (г)

Предстоящий тур чрезвычайно важен. Игра Лацио с Ювентусом, увы, не будет лобовой встречей двух претендентов на "скудетто", как это ожидалось перед возобновлением чемпионата, зато "лациали" могут застопорить туринцев и дать шанс другим командам приблизиться к ним. С другой стороны, Интеру и Аталанте предстоят непростые испытания: Рома, преодолев турбулентность, худо-бедно выиграла три матча кряду, а Верона – крепкий оппонент, потрепавший Аталанту в первом круге. К тому же, этот матч принципиален для Ивана Юрича, ученика Гасперини.

Календарь Аталанты – далеко не подарок. Через два тура ей играть с набравшим ход Миланом, который в кои-то веки безоговорочно радует собственных болельщиков. "Россонери" явно не прочь взять реванш за унизительные 0:5 в декабре. Заключительный тур с Интером также не предвещает лёгкой жизни, разве что Интер к тому времени самоустранится из борьбы.

Это не исключено, поскольку впереди у "нерадзурри", помимо Ромы, также игра с Наполи. Не сказать, что Гаттузо построил шедевр, но его команда неступчива, и отсутствие турнирной мотивации в данном случае не стоит переоценивать – на Интер должны настроиться. Также не исключён неприятный сюрприз с Дженоа, которая борется за выживание. Вспоминается, как интеристы спасались от Эмполи в последнем туре минувшего сезона.

Проще всего, учитывая контекст, календарь Ювентуса. После Лацио туринцам играть с тремя командами из нижней части таблицы, причём ни одной из них не должен угрожать вылет – при таких раскладах Юве даже с Ругани в основе и не лучшей вариацией Роналду обязан брать с ними девять очков. Рома в последнем туре на 99% не будет мотивирована: Лига чемпионов ей не светит, а Лигу Европы она не упустит. Самый реальный шанс потерять очки – Лацио, но ведь "бьянконери", чтобы упустить преимущество, должны оступиться несколько раз. Напомним, что при равенстве очков считаем личные встречи, по которым Ювентус опережает как Интер, так и Аталанту.

Вывод

Для того, чтобы Ювентус упустил "скудетто", должны начаться чудеса похлеще тех, что творились в 2000 году. Команда Сарри не впечатляет, она летом играет гораздо слабее Аталанты, что мы увидели в личной встрече, и ничуть не лучше Интера, но обеспеченная ранее фора и приятный календарь оставшихся матчей выстилают перед "зебрами" красную ковровую дорожку. Если они обыграют Лацио, чемпионскую интригу пора считать закрытой. Если же нет, то следующие их оппоненты должны прыгать заметно выше головы. Или мы всё-таки недооцениваем обитателей итальянского "болота"?