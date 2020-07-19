Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Кальяри — Сассуоло, getty images
19 июля 2020, 06:25
В поединке 34-го тура итальянской Серии А Кальяри принимал на своем поле Сассуоло.
Несмотря на то, что хозяева минимально проигрывали по итогам первого тайма, а в начале второй половины они остались в меньшинстве, это не помешало им вернуть равновесие в счете и добыть ничейный результат (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри — Сассуоло:
Кальяри — Сассуоло 1:1
Голы: Жоао Педро, 63 — Капуто, 12.
Кальяри: Краньо — Писакане, Чеппителли, Карбони — Фараго, Нандес, Бирса (Ладинетти, 46), Рог (Клаван, 90), Маттьелло — Перейро (Симеоне, 46), Жоао Педро.
Сассуоло: Пеголо — Мюлдюр (Маньяни, 71), Марлон, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 90) — Джуричич (Манцани, 90), Локателли, Траоре (Распадори, 71) — Хараслин (Гион, 71), Капуто, Бога.
Предупреждения: Карбони, Фараго, Рог — Марлон, Феррари.
Удаление: Карбони, 48, повторное предупреждение.