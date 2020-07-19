Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А Кальяри принимал на своем поле Сассуоло.

Несмотря на то, что хозяева минимально проигрывали по итогам первого тайма, а в начале второй половины они остались в меньшинстве, это не помешало им вернуть равновесие в счете и добыть ничейный результат (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри — Сассуоло:

Кальяри — Сассуоло 1:1

Голы: Жоао Педро, 63 — Капуто, 12.

Кальяри: Краньо — Писакане, Чеппителли, Карбони — Фараго, Нандес, Бирса (Ладинетти, 46), Рог (Клаван, 90), Маттьелло — Перейро (Симеоне, 46), Жоао Педро.

Сассуоло: Пеголо — Мюлдюр (Маньяни, 71), Марлон, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 90) — Джуричич (Манцани, 90), Локателли, Траоре (Распадори, 71) — Хараслин (Гион, 71), Капуто, Бога.

Предупреждения: Карбони, Фараго, Рог — Марлон, Феррари.

Удаление: Карбони, 48, повторное предупреждение.