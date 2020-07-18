Италия

В 34-м туре чемпионата Италии Сассуоло ухудшил свои шансы на Лигу Европы.

Сассуоло продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, однако не сумел в 34-м туре одолеть игравший почти весь второй тайм вдесятером Кальяри.

Несмотря на ранний гол Капуто, который стал 1000-м в нынешнем сезоне в Серии А, Кальяри, оставшись в меньшинстве, смог сравнять счет.

Сассуоло сократил отставание от Милана до пяти очков, но "россонери" еще проведут матч 34-го тура против Болоньи.

Кальяри — Сассуоло 1:1

Голы: Жоао Педро, 63 — Капуто, 12.

Кальяри: Краньо — Писакане, Чеппителли, Карбони — Фараго, Нандес, Бирса (Ладинетти, 46), Рог (Клаван, 90), Маттьелло — Перейро (Симеоне, 46), Жоао Педро.

Сассуоло: Пеголо — Мюлдюр (Маньяни, 71), Марлон, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 90) — Джуричич (Манцани, 90), Локателли, Траоре (Распадори, 71) — Хараслин (Гион, 71), Капуто, Бога.

Предупреждения: Карбони, Фараго, Рог — Марлон, Феррари.

Удаление: Карбони, 48, повторное предупреждение.