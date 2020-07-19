Италия

Наставник "россонери" поделился мнением о результате команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал победу над Болоньей (5:1) в 34-м туре Серии А.

"Команда получает удовольствие, это видно по тренировкам, матчам и тому, как мы проводим время вместе. Болонья – сильная команда, поэтому этот результат показывает нашу веру в то, что мы делаем. Мы еще не достигли нашей цели, поэтому должны оставаться сосредоточенными.

Раньше мы не могли обыграть команду, которая находится выше нас, но победы над Лацио и Ювентусом стали сигналом тому, что мы вышли на новый уровень", – приводит слова Пьоли портал Football Italia.

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