"Нерадзурри" близки к подписанию албанского центрбека.
Мараш Кумбулла, Getty Images
19 июля 2020, 13:58
Защитник Вероны Мараш Кумбулла может стать игроком Интера в летнее межсезонье.
Как сообщает портал Calciomercato, миланский клуб договорился с албанским центрбеком о пятилетнем контракте. Теперь "нерадзурри" необходимо согласовать сумму трансфера с руководством Вероны.
Ранее сообщалось, что Верона хочет выручить за своего игрока около 28 миллионов евро.
В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Лацио и Ювентус.
В этом сезоне Кумбулла провел 26 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.