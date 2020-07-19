Италия

"Нерадзурри" близки к подписанию албанского центрбека.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла может стать игроком Интера в летнее межсезонье.

Как сообщает портал Calciomercato, миланский клуб договорился с албанским центрбеком о пятилетнем контракте. Теперь "нерадзурри" необходимо согласовать сумму трансфера с руководством Вероны.

Ранее сообщалось, что Верона хочет выручить за своего игрока около 28 миллионов евро.

В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Лацио и Ювентус.

В этом сезоне Кумбулла провел 26 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.