Италия

"Фиалки" хотят заполучить немецкого хавбека.

Бывший полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание Corriere Dello Sport.

"Фиалки" намерены укрепить состав в летнее межсезонье и хотят подписать немецкого хавбека, который получил статус свободного агента. Руководство "фиолетовых" надеется, что наличие в команде Франка Рибери поможет им убедить 28-летнего игрока в переходе.

В завершившемся сезоне полузащитник провел 21 поединок в футболке "шмелей", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Гетце также заинтересована Севилья.