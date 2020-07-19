"Фиалки" хотят заполучить немецкого хавбека.
Марио Гетце, Getty Images
19 июля 2020, 14:20
Бывший полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание Corriere Dello Sport.
"Фиалки" намерены укрепить состав в летнее межсезонье и хотят подписать немецкого хавбека, который получил статус свободного агента. Руководство "фиолетовых" надеется, что наличие в команде Франка Рибери поможет им убедить 28-летнего игрока в переходе.
В завершившемся сезоне полузащитник провел 21 поединок в футболке "шмелей", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Гетце также заинтересована Севилья.