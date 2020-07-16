Италия

Хорватский форвард может вернуться в Италию, где выступал за туринский Ювентус.

Нападающий Марио Манджукич пребывает в статусе свободного агента после того, как по обоюдному согласию расторг контракт с катарским Аль-Духаилем в начале июля этого года.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Italia, 34-летний хорват может вернуться в итальянскую Серию А, поскольку Фиорентина близка к его подписанию.

По информации источника, "фиалки" предложили Манджукичу контракт на два года с окладом в 3 миллиона евро за сезон. В соглашении также будет прописан пункт с возможностью продления сотрудничества еще на один год.

Ранее сообщалось, что в подписании Марио Манджукича также заинтересованы Интер, Милан и Беневенто.