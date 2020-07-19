Италия

Испанец пропустил тренировку римского клуба.

Полузащитник Луис Альберто рискует пропустить поединок против Ювентуса в 34-м туре Серии А, сообщает портал Football Italia.

Испанский хавбек провел лишь часть тренировки римского клуба и не участвовал в командной двусторонке. Предполагается, что 27-летний игрок испытывает проблемы со здоровьем, что может помешать ему выйти в стартовом составе.

В лазарете Лацио уже находятся Стефан Раду, Хоакин Корреа, Лукас Лейва и Сенад Лулич.

В текущем сезоне Луис Альберто провел 37 поединков в футболке "бьянкочелести", забив 7 голов и совершив 16 ассистов.

Матч Ювентус – Лацио состоится в Турине в понедельник, 20 июля, и начнется в 22:45 по киевскому времени.