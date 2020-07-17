Италия

Защитник Лацио Штефан Раду получил серьезную травму.

Штефан Раду не сможет помочь Лацио в оставшихся матчах сезона-2019/20 — сообщает Corriere dello Sport.

Левый защитник получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Италии против Удинезе и присоединился в лазарете клуба к Адаму Марушичу, Сенаду Луличу и Анхелю Корреа. Если добавить к этому списку дисквалифицированного Патрика и не совсем здорового Лукаса Лейву, то перед встречей с Ювентусом в 34-м туре Симоне Индзаги предстоит решать непростую кадровую проблему.

После серии неудач (три поражения и ничья в последних четырех турах) Лацио опустился на четвертое место и отстает от Ювентуса на 8 очков, однако победа над лидером может обострить чемпионскую гонку, поскольку Интер отстает от Ювен на 6 очков, а Аталанта — на 7.