Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А.

В 34-м туре Серии А Рома упустила победу над Интером (2:2), пропустив на 87-й минуте с пенальти от Ромелу Лукаку. Как результат, Интер и Аталанта стали недостижимыми для Ромы и в следующем сезоне точно сыграют в Лиге чемпионов.

"Волки" сохраняют лишь теоретические шансы квалифицироваться в ЛЧ. Чтобы обойти Лацио по очкам, им нужно выиграть четыре оставшихся встречи и чтобы "орлы" проиграли все пять поединков.

Рома — Интер 2:2

Голы: Спинаццола, 45+2, Мхитарян, 57 — де Врей, 15, Лукаку, 87 (пен.)



Рома: Лопес — Ибаньес (Смоллинг, 74), Манчини, Коларов — Б. Перес, Диавара (Кристанте, 69), Верету, Спинаццола — Пеллегрини (Перотти, 84), Мхитарян (К. Перес, 84) — Джеко.



Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 82) — Кандрева (Мозес, 67), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Янг (Бираги, 67) — Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).



Предупреждения: Пау Лопес — Барелла