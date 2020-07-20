Италия

Преследователи Ювентуса не смогут опуститься ниже четвертого места по итогам сезона-2019/20.

После того, как Рома сыграла вничью с Интером в 34-м туре чемпионата Италии, "волки" уже не смогут догнать "нерадзурри" из Милана и Бергамо.

Отставание Ромы от Аталанты за 4 тура до финиша составляет 13 очков, а от Интера — 14. И это значит, что вслед за Ювентусом «змеи» и «богиня» гарантировали себе места в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21.

"Джаллоросси" еще сохраняют призрачный шанс обойти земляков из Лацио и попасть в Лигу чемпионов. Расстояние между двумя римскими командами составляет 11 очков. Оба матча в чемпионате между ними завершились со счетом 1:1, а разница забитых и пропущенных мячей у "орлов" лучше на 16 пунктов.

Таким образом, единственным вариантом попасть в Лигу чемпионов для команды Паулу Фонсеки является победы во всех оставшихся матчах при всех поражениях Лацио, у которого игра в запасе.

Матч 34-го тура Ювентус — Лацио состоится в понедельник, 20 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.