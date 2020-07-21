Италия

Туринцы на всех парах мчатся к девятому чемпионскому титулу подряд в Серии А.

В 34-м туре чемпионата Италии Ювентус обыграл Лацио со счетом 2:1. Этот матч стал 11-м подряд в лиге, в котором "старая синьора" забивает как минимум два гола. Подобное произошло впервые в истории Ювентуса, сообщает Opta.

Дублем в этом матче отметился Криштиану Роналду, который смог догнать форварда Лацио Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров. Оба они забили по 30 голов (по 12 – с пенальти). Подобная результативность сразу двух игроков в Серии А зафиксирована во второй раз в истории.

Кроме того, Криштиану быстрее всех достиг отметки в 50 голов в чемпионате Италии. Для этого ему понадобился 61 матч.

В следующем туре Ювентус сыграет против Удинезе на выезде 23 июля.