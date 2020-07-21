Италия

Быстрее португальца достичь этой отметки голов не удавалось никому в чемпионате Италии.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А Ювентус добыл минимальную победу над Лацио, а главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который оформил в ворота соперника дубль.

Благодаря результативности в этом матче 35-летний португалец преодолел отметку в 50 голов в рамках чемпионата Италии. Для этого КриРо потребовался всего 61 поединок, что является рекордным показателем.

Стоит отметить, что в матче с Лацио Криштиану Роналду установил еще одно уникальное достижение: он стал первым футболистом в истории, который забил 50 голов и больше одновременно в Серии А, АПЛ и Ла Лиге.