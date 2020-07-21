Италия

У итальянца и португальца осталось по четыре матча чемпионата.

В европейском футболе осталось еще достаточно интриг. Одной из них будет гонка за Золотой бустой.

Роберт Левандовски отметился 34 голами в этом сезоне и больше не сыграет, а потому у Криштиану Роналду и Чиро Иммобиле есть возможность его догнать.

У португальца и итальянца по 30 забитых голов, а также по четыре поединка в запасе.

Напомним, что двое футболистов забили 30 голов в одном сезоне Серии А во второй раз в истории.