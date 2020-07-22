Италия

Стала известна оценка украинского хавбека за игру против "красно-синих".

В рамках 35-го тура чемпионата Италии Аталанта принимала Болонью.

На 66-й минуте игры на поле появился Руслан Малиновский – он заменил Алехандро Гомеса.

Проведя на поле менее получаса, портал WhoScored выставил украинскому хавбеку 6,3 балла.

Самый высокий балл (7,9) достался Луису Муриэлю, который вышел на замену и забил победный гол.

Благодаря победе Аталанта поднялась на вторую строчку в Серии А, но свой матч еще должен сыграть миланский Интер.