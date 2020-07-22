Италия

Итальянец прокомментировал продление контракта с клубом.

Главный тренер Стефано Пьоли рассказал о подписании нового контракта с Миланом.

"Россонери" объявили о продлении соглашения с итальянским специалистом до 2022 года.

"Я доволен, несколько дней я знал о переговорах. Для меня очень важно руководить таким престижным клубом. Я всегда разговаривал с Газидисом. Он говорил, что решение еще не принято и что он оценит мою работу и игроков.

В понедельник было принято ключевое решение. Я надеялся на это, мне комфортно с командой и болельщиками. Никогда не встречался здесь с негативом. Я чувствую определенные сомнения относительно меня со стороны других, но всегда ощущал уверенность во мне со стороны клуба", – приводит слова Пьоли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.