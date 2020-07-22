Италия

Римский клуб сохранил верность своим традиционным цветам.

Рома представила форму на следующий сезон, разработанную компанией Nike. Экипировка выполнена в традиционных цветах.

Главное отличие – на новой форме появилась горизонтальная четырехцветная полоса на груди с цветами от красного до желтого. Также по бокам футболок появился полосатый узор.

Форма вдохновлена той, в которой Рома выиграла Кубок Италии 20 лет назад.

"Волки" после 34 туров Серии А идут на шестом месте в турнирной таблице. Они точно сыграют в Лиге Европы в следующем сезоне, а вот для попадания в Лигу чемпионов им нужно выиграть четыре оставшихся матча и чтобы Лацио все свои поединки проиграл.

Ближайший поединок Рома проведет против вылетевшего СПАЛа 22 июля. Матч начнется в 22:45 по киевскому времени.