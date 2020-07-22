Италия

Капитан Милана получил травму в матче с Сассуоло (2:1).

Защитник Милана Алессио Романьоли, скорее всего, пропустит три оставшихся матча этого сезона, рассказал главный тренер команды Стефано Пьоли.

"У Романьоли мышечная травма, из-за которой он практически наверняка не сыграет в оставшихся матчах этого сезона", — цитирует Пьоли Football Italia со ссылкой на Milan TV.

В матче против Сассуоло получил травму не только Романьоли, но и правый защитник Андреа Конти.

"У него проблемы с коленом. Его состояние оценят в ближайшее время", — пообещал Пьоли.

Романьоли в текущей кампании сыграл в 39 матчах за "россонери" и забил один гол.

Сам Пьоли точно остается в Милане на следующий сезон: клуб отказался от идеи с приглашением Ральфа Рангника и продлил контракт со Стефано.