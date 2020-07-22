Италия

Сассуоло может сыграть против неаполитанцев без своего лучшего игрока.

Вингер Наполи Жереми Бога получил мышечную травму в матче против Милана (1:2) в 35-м туре Серии А. Из-за этого он может пропустить субботнюю игру с Наполи, сообщает Football Italia со ссылкой на Sassuolonews.net.

Ивуарийца заменили на Филипа Джуричича на 68-й минуте – хотя он сам появился на поле лишь со стартом второго тайма, сменив Лукаса Хараслина.

Сассуоло идет на восьмом месте в Серии А, отставая на восемь очков от седьмого Наполи, у которого есть игра в запасе. Матч Наполи – Сассуоло состоится 25 июля.

Милан также понес потери в игре против Сассуоло. Капитан команды Алессио Романьоли вряд ли вернется на поле в этом сезоне, а состояние правого защитника Андреа Конти оценят позже.