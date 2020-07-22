Италия

Полузащитник заверил, что он счастлив в римском клубе.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека остался недоволен отношением Николо Дзаньоло к делу в матче против Вероны (2:1). Это привело к очередной порции слухов о том, что молодой итальянец может сменить клуб.

Однако сам Николо в Инстаграме поспешил сообщить, что любит римский клуб.

"Это будто, когда ты влюбляешься. Вам хорошо вместе, благодаря ей ты проявляешь свои лучшие качества, тебе хочется, чтобы вас видели вместе. Действительно, одно и то же. Правда, я люблю футболку Ромы", — написал футболист.

В нынешнем сезоне Николо забил семь голов и сделал два ассиста в 28 матчах за Рому во всех турнирах. Интерес к игроку приписывают Тоттенхэму.