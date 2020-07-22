Италия

Генеральный директор Монцы Адриано Галлиани рассказал о задачах своей команды.

Бывший генеральный директор великого Милана времен Сильвио Берлускони Адриано Галлиани, нынче занимающий аналогичную должность в новом клубе своего босса — Монце, подтвердил, что команда намерена в ближайшее время оказаться в Серии А.

"Тот, кто верит и сражается — тот обязательно побеждает, – цитирует Sport Mediaset слова Галлиани на презентации формы Монцы на сезон-2020/21. – Безусловно, нашей задачей является вывести Монцу в Серию А и закрепиться там".

"Я большой поклонник Милана, хотя в 5 лет мама привела меня в футбольную школу Монцы, и вот уже 70 лет я болею за эту команду. При этом я мечтаю о том, чтобы Монца стала не подобием Милана. Наша модель — это Аталанта".

Ранее о намерении вывести Монцу в Серию А заявил ее президент Сильвио Берлускони.

По итогам сезона-2019/20 Монца получила путевку в Серию В.